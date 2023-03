Borzalmas dolog derült ki a Budapesten talált akasztott férfiről

A harminc év körüli férfi hónapokkal ezelőtt akaszthatta fel magát. Holttestére szombaton találtak rá az apja házában Pestszentlőrincen.

Az utcabeliek szerint rendezett élete volt. Forrás: Pixabay

A szomszédok szerint János hónapok óta nem mutatkozott, amit furcsállottak, de nem gondolták, hogy baj történhet.

– kezdte a tegnap holtan talált férfi szomszédja. A Bors úgy tudja, a 30 év körüli férfi több hónappal ezelőtt akaszthatta fel magát a Wlassics Gyula utcában a családi házukban. A holttestére csak most találhattak rá, miután a szomszéd kihívta a rendőrséget.

– mondta egy környékbeli.

T. János Debrecen környékéről költözött fel az apja házába, miután az meghalt.

Sajnáltuk őt nagyon, mert úgy tudom, hogy van egy felesége is, de ő beteg, akivel sokat kellett foglalkoznia. Ráadásul az is nehezítette az életét, hogy néhány hónappal ezelőtt a szeretett apja is meghalt. Ekkor költözött ide mellénk, de már hónapok óta nem láttam és kezdett nagyon furcsa lenni... Az egyik alkalommal épp eljöttem Jánosék háza előtt, ott ahol több ablak is az utcára néz