Egy vidéki posta mindössze tíz percet ad arra, hogy a helyi lakosok átvegyék a hivatalos leveleiket – az is délelőtt van.

MTVA/Bizományosi: Róka László

Mint ismert, az energiafelhasználás csökkentésére hivatkozva 366 posta bezárt – elvileg ideiglenesen – Magyarországon, így több kistelepülés is posta nélkül maradt. Ilyen Káptalanfalva is, ahol így drasztikus módszereket eszközöltek – tudta meg a 24.hu.

A településen, amennyiben a mobilpostás nem találja otthon a személyes átvételt igénylő levél címzettjét, esetleg a hozzátartozóját, akkor megjelölnek egy másik, délelőtti időintervallumot – amikor az emberek döntő többsége dolgozik –, és akkor ismét kihozzák a küldeményt. Ám ilyenkor is csupán tíz percet adnak.

Káptalanfán tehát maradt a mobilpostai szolgáltatás, ami a posta honlapján található információ szerint azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig 8:40 és 9:20 között érkezik a postás az autójával, kihordja a leveleket, illetve fel is lehet nála adni küldeményeket.

Amióta tavaly novemberben bezárt a káptalanfai posta, a hírportál értesülései szerint előfordult, hogy nem kaptak meg fontos leveleket, ami sokszor kellemetlenséget, plusz ügyintézést, számla esetén késedelemi kamatot okozott. Reklamáltak is emiatt. Megfigyelték azt is, hogy biztosított (például ajánlott) levelek érkezéséről november óta nem kaptak értesítést – így nem tudják, hogy volt-e közben ilyen levelük. A hivatalos leveleknél ez azért gond, mert, ahogy az némelyik postai értesítőn szerepel is, jogkövetkezmény fűződik ahhoz, ha nem vesszük át ezeket a küldeményeket.

A helyiek reklamációja után valami megmozdult, néhány hét leforgása alatt több értesítőt is kaptak hivatalos küldemények érkezéséről. Ezek az értesítők azonban inkább döbbenetet okoztak. Úgy tűnik ugyanis, az lett a személyes átvételt igénylő leveleknél a rend, hogy

a posta hétfőtől péntekig munkanapon délelőtt összesen tíz percet biztosít arra,

hogy a falu lakosai átvegyék az olyan személyes átvételt igénylő küldeményeket, amiket nem tudtak kikézbesíteni nekik, mert éppen nem voltak otthon. Ráadásul, mint a lapunknak megküldött értesítőkön látható, a napi tízperces időablak nem kőbevésett dolog, a kézbesítők hol a 11:00 és 11:10, hol a 11:20–11:30, hol a 11:30–11:40 hol közötti időintervallumot adták meg.