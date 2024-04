Sokkoló adatok! Elhúztak mellettünk a románok is, sokkal jobbak ott a fizetések, mint nálunk

Az itthoni átlag ötezer forintos órabér az egyik legalacsonyabb az EU-ban.

Az Eurostat legfrissebb adatai szerint a pénz értéke – vagyis az, hogy adott adott fizetésből mennyit tudunk vásárolni – 2023-as adatok alapján már Románia bérei is elénk kerültek. Lengyelország már rég elhúzott mellettünk, ott a legmagasabb a fizetés a régiós országok között – írja a portfolio.hu.

Már a románok is többet keresnek, mint a magyarok/Fotó: Stockfotó

A gyerekek után járó adókedvezmény is jóval kedvezőbb a keleti szomszédunknál. Magyarországon évek óta nem változik az adókedvezmény, közben a gyerekek után járó pénz is inflálódik. A román fizetések a gyerekes háztartásokban is lekörözték a hazait.

Magyarország továbbra is alacsony bérszinttel versenyez, amely lassabb gazdasági felzárkózást eredményez. A 13 eurós – nagyjából 5 ezer forint – órabér az egyik legalacsonyabb az EU-ban.