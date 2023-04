A hajléktalan-étkeztetési program április elsejétől szünetel, és arról egyelőre nincs információ, hogy mikor indulhat újra.

MTVA/Bizományosi: Róka László

Április elsejétől szünetel az országos hajléktalan-étkeztetési program, amivel naponta 4000 adag meleg étel tűnik el a rendszerből – tudta meg a Népszava.hu. Ez azért hatalmas probléma, mert az utcán, az átmeneti szállókon és az otthonokban élők számára az esetek zömében ez jelenti az egyetlen esélyt a napi étkezésre.

A hajléktalanok étkeztetését biztosító egy tál meleg étel program 2017-ben indult el 4 milliárd forintos uniós támogatásból. Az összeg a ciklus végére az átcsoportosítások révén 5 milliárdra hízott.

A programozási időszak 2020-ban lejárt, de különféle maradványpénzek felhasználásával egészen idén áprilisig fenn tudtuk tartani ezt az ellátást. Úgy tűnt, hogy a következő uniós ciklus kezdetével kiírható támogatási pályázat meghirdetéséig és lezárásáig több hónapos szünet állhat be a hajléktalan-étkeztetésben. Végül azonban sikerült összeszednünk valamennyi pénzt, így további 81-105 napra újra biztosítani tudjuk a meleg ételt. Ám ehhez új közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. Már ki is írtuk, jelentkező is van, így nagyon bízom benne, hogy május közepétől újraindulhat a program és várhatóan négy újabb hónapig, a győztes ajánlatban szereplő vállalási ártól függően, ismét tudunk adni napi egy tál meleg ételt a fedél nélkül élőknek