Nem áll le Szijjártó: Folyamatosan cserélik a nagyköveteket

Nem áll le a nagykövetek gyors ütemű cseréje, miután az Országgyűlés külügyi bizottságának keddi, zárt ülésén három új nagykövetjelölt mutatkozott be – írja a HVG.



Kép: Facebook/Szijjártó Péter

Brazília, Üzbegisztán és Izrael – ez az a három ország, ahol lecserélik a magyar nagykövetségek vezetőit, a három új misszióvezető-jelöltet kedden hallgatta meg zárt ülésén a parlament szakbizottsága, és a testület mindannyiuk kinevezését támogatta.

A jelöltek és állomáshelyeik:

Brazília (Brazíliaváros) – Halmai Miklós Üzbegisztán (Taskent) – Rózsa József Izrael (Tel-Aviv) – Szentgyörgyi Zoltán

A lap beszámolt arról is, hogy a jelöltek közül ketten jelenleg is nagykövetek, és helycserével nevezik ki őket, mivel Halmai Miklós most Portugáliában nagykövet, és ő annak a Szentgyörgyi Zoltánnak a helyére megy Brazíliába, akit onnan Izraelbe helyeznek át.

A Brazíliavárosba készülő Halmai Miklóst 2019 tavaszán bízták meg a lisszaboni követség vezetésével, egyúttal a Zöld-foki Köztársaságban, a Bissau-guineai Köztársaságban, továbbá a Sao Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaságban való képviselettel.