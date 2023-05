Szijjártó jól elvan: össze-vissza csereberéli a magyar nagyköveteket

Szijjártó Péter fideszes külügyminiszter Brazíliába, Üzbegisztánba és Izraelbe is új misszióvezetőt delegál.

Szijjártó Péter csereberél. Forrás: Facebook

Az elmúlt két hónapban 12 magyar külképviselet élén is változást jelentettek be – írja a hvg.

Az Országgyűlés külügyi bizottságának keddi, zárt ülésén három új nagykövetjelölt mutatkozott be. Brazíliában, Üzbegisztánban és Izraelben változik a magyar nagykövetségek vezetőinek személye. Mindhárom új nagykövet-jelölt kinevezését támogatta a bizottság. A jelöltek és állomáshelyeik:

· Brazília (Brazíliaváros) – Halmai Miklós · Üzbegisztán (Taskent) – Rózsa József · Izrael (Tel-Aviv) – Szentgyörgyi Zoltán

A jelöltek közül kettő jelenleg is nagykövet. Halmai Miklós most portugál nagykövet és Szentgyörgyi Zoltán helyét veszi át Brazíliában, akit onnan Izraelbe helyeznek át – írja a 24.hu.

A Brazíliavárosba készülő Halmai Miklóst 2019 tavaszán bízták meg a lisszaboni követség vezetésével. Megbízatása a Zöld-foki Köztársaságban, Bissau-Guineában, továbbá a Sao Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaságban is érvényes volt – utóbbiban csak 8 hónapig.

Az Üzbegisztán, taskenti magyar nagykövetség élére szánt Rózsa József jelenleg a kenyai Nairobi magyar külképviseletének első beosztottja, vagyis a nagykövet első helyettese.

A brazil fővárosból 10270 kilométert tesz meg az ottani jelenlegi nagykövet, a karrierdiplomata Szentgyörgyi Zoltán, hogy új állomáshelyén, az izraeli Tel-Avivban a magyar külképviseletet vezesse. Szentgyörgyi négy miniszterrel is dolgozott: Kovács Lászlóval, Martonyi Jánossal, Somogyi Ferenccel és Göncz Kingával. 2008-ban lett először izraeli nagykövet, ezután Tunéziában és végül Brazíliában irányította a magyar külképviseletet.

Több nagykövetségen is személyi változások lesznek, négy új nagykövetjelölt mutatkozott be a parlamenti szakbizottságban. Így derült ki, hogy a tárca lecseréli a magyar misszióvezetőket Kuvaitban, Pristinában, Teheránban és Minszkben is.