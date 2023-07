Érdekes, hogy a Belügyminisztérium szerint minden rendben.

MTI Fotó: Nemes János

Hadházy Ákos független politikus csak úgy, kedvtelésből elkezdte figyelni a BM hivatalos oldalát, ahová rendszeresen töltenek fel állami oktatáshoz kötődő álláshirdetéseket. Néhány héttel ezelőtt készített egy képernyőfotót:

akkor még 2600 találat volt tanár és tanító álláshirdetésekre, ez ma már 3200.

És ez még nem minden. A bejegyzésben Hadházy azt írja:

Érdemes elolvasni a projekt részletes leírását, ami tele van bullshit frázisokkal, de így is – vagy éppen ezért – képtelenség megtudni, hogy mi a fenére költötte el Pintér a 6,5 milliárdot.

Majd néhány hangzatos mondatot is kiemelt az anyagból:

A független politikus úgy összegez, hogy ezek szerint elköltöttek 6,5 milliárdot azért, hogy legyen több tanár és közalkalmazott legyen, de közben hoztak egy olyan törvényt, ami azt eredményezi, hogy a tanárok folyamatosan felmondanak.

Sajnos a reggeli posztom már el is avult. Reggel arról írtam, hogy a Belügyminisztérium álláskereső honlapján két hét alatt 420-al (1751 helyet 2171) több tanári álláshirdetés található. Nos, ez pénteki állapot volt. MÁRA TOVÁBBI 260 megüresedett helyre keresnek jelentkezőt , azaz csak a belügyminisztériumi honlap szerint 2432 tanár hiányzik a rendszerből (a tanítói üres helyek száma is nőtt százzal a hétvége alatt , az most 1122-n áll, óvodapedagógusból 837-et keresnek)