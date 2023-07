Így csalja el az ÁFA-t a Bolt taxi

Kiderült mi az igazi problémája a taxis szövetségnek. Több forrás szerint a NAV is vizsgálja azt az adózási formát, amellyel a Bolt működik a hazai piacon.

A Propeller.hu, is beszámolt arról, hogy a Bolt taxitársaságot bepanaszolta az Országos Taxis Szövetség (OTSZ), hogy jogellenesen használja a taxikon a Bolt feliratot. Ezért az engedélyeket kiadó BKK-tól kérték, hogy szüntessék meg a Bolt taxi engedélyét.

Már akkor is lehetett érezni, hogy a kérés mögött nagyobb feszültségek és problémák állnak a hazai taxis piacon, ennek járt utána a hvg.hu.

Metál Zoltán az OTSZ elnöke már a védjegy vita során elmondta, hogy annyit szeretnének elérni, hogy valamennyi piaci szereplőre ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, hiszen ha ez nem így történik, akkor a hagyományos hazai cégek versenyhátrányba kerülnek, így a fejlesztésekben is lemaradnak, ami a szolgáltatás színvonalát is érintheti.

A kép illusztráció – Fotó: 123rf.com

De mint kiderült, ez nem csak a Bolt védjegyre igaz.

A működtetés során

nem a magyarországi Bolt a fuvarszervező, hanem mind a szoftver, mind annak üzemeltetése és fejlesztése Észtországban zajlik, a fuvarszervezés jutaléka után pedig nem itthon, hanem Észtországban adóznak, ahol nullaszázalékos adókulcs vonatkozik rá. A külföldi hátterű, technológiai alapú közlekedési cégek és a Magyarországon bejegyzett „hagyományos taxitársaságok” közötti konfliktus alapja tehát az, hogy ez utóbbiak szerint abban az országban kellene a szolgáltatás adóit és járulékait megfizetni, ahol a szolgáltatás megvalósul – ez utóbbi egyébként uniós alapelv is. Ha pedig a Bolt szolgáltatásának jelentős részét külföldről végzi, ahol előnyösebb adókulcsokkal működhet, úgy az itthoni piaci szereplőknek nem azonos feltételek mellett kell versenyezniük.

- írja a hvg.hu.

Ezt az adózási formát a hvg.hu több forrása szerint is vizsgálja a NAV is, hiszen egy sor hazai adószabályozási kérdést, és EU irányelvet is érint. Az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint ezzel versenyhártányba kerülnek a hazai üzemeltetők, hiszen nagyobb terhekkel dolgoznak, mint a multinacionális cég, ezért a fejlesztéseikre sem tudnak akkora forrásokat fordítani, amivel még jobban lemaradhatnak.

Sabjányi László ügyvezető szerint viszont a Bolt HTX Kft., mint Magyarországon bejegyzett társaság, teljes mértékben megfelel az Európai Unió és a magyar adózási jogszabályoknak, így a társaság a jogszabályoknak megfelelően fizeti meg az adókat is. A végső szót azonban valószínűleg a NAV mondja majd ki, de jogi szakértők szerint ez a helyzet, akár a magyar jogszabályok változtatását is szükségessé teheti majd.