„Varázslónak kell lenni, hogy megmondjam” – Nem tudják a falvak, hogy élik túl a földadó visszafizettetését

Hódmezővásárhelyre lőtt a kormány a földadó eltörlésével, de a párszáz fős falvak kerültek bajba.

A kormánynak egészen addig nem volt baja a földadóval, amíg Márki-Zay Péterék ki nem vetették azt Hódmezővásárhelyen. Múlt pénteken pedig már ki is hirdették a Magyar Közlönyben azt jogszabályt, mely megtiltja ezt az adónemet. A kormány pedig rögtön hozzátett egy rendeletet – vette észre akkor a hvg.hu. E szerint:

A földadót már erre az évre sem kell befizetni, ahol pedig az önkormányzat beszedte, azt október 1-ig köteles visszafizetni.

Nagyjából 80 millió forintot vett ki a kormány a hódmezővásárhelyi városi kasszából, de vannak olyan helyek is az országban, ahol a helyi adó 50-80 százaléka is kiesik a földadó eltörlésével – írja most a hvg.hu, miután több ilyen falu önkormányzatát is megkereste. A lap idézi a Magyar Államkincstár friss adatait, ezek szerint 107 olyan település van az országban, ahol földadót szed be az önkormányzat, a legtöbb ezek közül néhány száz lakosú falu. Utóbbiakban gyakran ez az egyik legfontosabb bevételi forrás.

Varázslónak kell lenni, hogy megmondjam, mit lehet ennyi bevétel kiesésével kezdeni

– mondta a lap megkeresésére Fehér Gyula, Nyésta polgármestere. Ez a falu az, ahol arányaiban a legfontosabb a földadó, az összes helyi adóbevétel 83 százaléka ez a tétel. A falu kasszájába idén 960 ezer forint adóbevételt terveztek be, ebből 800 ezer forint lett volna a földadó. Most gondolkoznak azon, hogyan lehetne ezt a pénzt pótolni, de a polgármester egyelőre nem látja a folytatást.