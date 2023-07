Tovább dagad a HírTV-botrány: menesztették a felelőst azért, hogy angol focidrukkereket mutattak krími híd felrobbantásánál

Még az angol sajtó is felkapta a hírt, hogy 2016-os, brit szurkolók ünneplését ábrázoló képkockákat is bevágtak a HírTV ukrán háborúról szóló anyagába. Most kirúgták a felelőst.

Fotó: HírTV

Egy 2016-os, brit szurkolók ünneplését bemutató videót is bevágott a hétfői, több civil áldozatot is követelő krími híd felrobbantásának híréhez a HírTV. Az Oroszország által annektált Krím-félszigetre vezető híd ellen hétfő hajnalban elkövetett támadást a csatorna egész nap ezzel a szalagcímmel közölte: „Győzelmi mámorban úsznak az ukránok a Kercsi-híd felrobbantása után.” – számol be a Blikk.

A kellemetlen bakiról még az angol sajtó is beszámolt.

A Blikk információi szerint a hiba miatt egy felelőst azonnal menesztettek, egy másik munkatárs pedig írásbeli megrovást kapott a felettesétől.

A csatorna egyelőre nem reagált a lap által feltett kérdésekre.