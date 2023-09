Több tízmillió forinttal támogatták Iványi Gáborékat a segélykérő kiáltvány hatására

Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség sajtótájékoztatót tartott az adomány pénzek felhasználásáról.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) vezetője szerint az összeg csak arra volt elég, hogy a munkatársaik egy részének töredékfizetéseket tudjanak utalni.

Iványi Gábor lelkész sajtótájékoztatót tartott. Forrás: Youtube

Ezt követően Iványi arról beszélt, hogy bár Gulyás Gergely szerint az államnak nincs tartozása a MET felé, ez nem felel meg a valóságnak – idézi a hvg.

A lelkész úgy véli, hogy az egyházi státuszuk elvesztése évi kétmilliárd forint kiesést jelent nekik, ami az elmúlt hét évre megállapítva 14 milliárd forintot jelentene, ami csaknem a tízszerese a MET 1,5 milliárd forintos tartozásának.

A közösség egyházi státuszával kapcsolatos per most is zajlik, jelenleg a Kúrián van az ügy és ha ott állásfoglalás születik, utána lehet Strasbourgba továbbmenni.

Gulyás Gergely azt is állította, hogy 2023-ban a szociális terület normatívájaként már 963 millió forintot utaltak a szervezetnek. Ez sajnos így nem felel meg a valóságnak, mert ebből az összegből csak 304 milliót kaptunk meg, a többit a NAV inkasszálta

– mondta Iványi.

Trükkösnek tűnik Iványi szavai alapján a NAV múlt heti közleménye is, ugyanis szeptember 13-án azt írták, hogy a MET tartozásának végrehajtását hónapokkal ezelőtt felfüggesztették, és jelenleg is szünetel. Ez igaz is volt, mivel Iványi arról számolt be, hogy a felfüggesztés határideje szeptember 15-én, tehát két nappal a NAV-közlemény után járt le, ők hosszabbítási kérelemmel éltek, még nem tudni, hogy megkapják-e.

Iványi szeretné, ha az önkormányzatok mellett a hazai és külföldi cégek, magánemberek örökbefogadnának egy-egy MET vagy Oltalom intézményt. Azaz átvállalnák egy adott időszak bérköltségeit egy-egy iskolában, szociális otthonban, hajléktalanszálláson.

Iványi a gondokat előidéző fideszes kormánynak is üzent:

Ha a kormány nem hagy fel a MET módszeres kivéreztetésével, megtörténhet, hogy több száz hajléktalan visszakerül az utcára, vagy meghal, mert ellátatlan marad. Családok százai vesztik el az egyetlen élelemforrásukat, több ezer hátrányos helyzetű gyermek az esélyét az oktatásra. Mentális sérültek, idős emberek, bántalmazott anyák sorsa kerül végveszélybe. Nincs tülekedés azért, hogy ezeket a feladatokat más láthassa el. Mi csak annyit kérünk, hadd folytassuk a munkánkat a legszegényebbekért, a legkiszolgáltatottabbakért

– mondta