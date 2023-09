A NAV kérdésesnek találja Karácsony Gergely mozgalmának kampányfinanszírozását.

Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt az ellenzéki pártok kampányzáró rendezvényén 2019-ben/MTI/Kovács Tamás

Pénzmosás miatt is vizsgálódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Karácsony Gergely választási mozgalmának finanszírozási ügyében – tudta meg az rtl.hu. A csatorna beszámolt arról, hogy a 99 Mozgalom a 2022-es országgyűlés választás előtt jelentős támogatásokat kapott – a pénzeket adománygyűjtő ládákban szedték össze.

A Rogán Antal miniszter alá tartozó Nemzeti Információs Központ (NIK) nyári jelentése szerint az 526 millió forintnyi összeget Perjés Gábor II. kerületi önkormányzati képviselő fizette be a szervezet OTP-s számlájára.

A pénzek több mint négyötöde külföldi pénznemben, euróban és fontban érkezett a 99 Mozgalomhoz. Az OTP nemrég feljelentést tett emiatt, azt állítva: valószínűleg nem igaz, hogy adománygyűjtő ládákban szedtek össze ennyi pénzt, mert ez fizikailag nem lehetséges

Most azonban úgy tűnik, hogy a költségvetési csalás gyanújával elrendelt nyomozás során pénzmosás miatt is vizsgálódik a NAV. A NIK titkosítás alól feloldott jelentése szerint Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között tizenkilenc alkalommal több mint félmilliárd forintot fizetett be az általa vezetett, Karácsony Gergely főpolgármester által alapított 99 Mozgalom számlájára, javarészt euróban.