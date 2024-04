Jöhet a 70 éves nyugdíjkorhatár – Elszegényednek az idősek, kénytelenek visszaállni a munkába

Magyarországon a 2020-as évek eleje óta megfigyelhető az az aggasztó trend, hogy egyre több idős ember kényszerül vissza a munkaerőpiacra. 2023-ban már 114 700 65-74 éves kor közötti magyar dolgozott, ezt azt jelenti, hogy az elmúlt 13 év alatt megháromszorozódott a dolgozó nyugdíjasok száma. Ez a robbanásszerű növekedés nem csupán statisztikai adat, hanem komoly társadalmi és gazdasági következményekkel járó jelenség.

Fotó: 123rf.com

A növekedés okai

A nyugdíjasok tömeges munkába állásának hátterében összetett okok húzódnak meg. A legfőbb okok a következők:

Munkaerőhiány: Számos ágazatban, különösen a feldolgozóiparban, a kereskedelemben, az oktatásban és az egészségügyben súlyos munkaerőhiány alakult ki. Ez a hiányt a nyugdíjasok munkába állásával igyekeznek orvosolni a munkáltatók.

Jövedelemkiegészítés: A magyar nyugdíjak összege sok esetben nem elegendő a tisztességes megélhetéshez. Ezért a nyugdíjasok kénytelenek továbbra is dolgozni, hogy kiegészítsék a jövedelmüket.

Járulékfizetési kötelezettség alóli mentesség: A 2018-ban bevezetett nyugdíjas munkavállalói kedvezmények ösztönzik a nyugdíjasokat a munkába állásra. Ezek a kedvezmények többek között a járulékfizetési kötelezettség alóli mentességet is magukba foglalják.

Hol dolgoznak a legtöbben?

A 65 évesnél idősebb magyarok a következő ágazatokban dolgoznak a legtöbben:

Feldolgozóipar: 11 500 fő

Kereskedelem és gépjárműjavítás: 11 000 fő

Oktatás: 10 600 fő

Humán egészségügy és szociális ellátás: 8 500 fő

Ezen ágazatokon kívül az építőiparban, a közigazgatásban, a szállítmányozásban, a raktározásban, az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységben, valamint a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységben is dolgoznak nyugdíjasok.

Férfiak vs. Nők

A 65 évesnél idősebb munkavállalók között a férfiak aktívabbak, mint a nők. A férfiak foglalkoztatási rátája 14%, míg a nőké 7%. Ennek oka lehet, hogy a nők korábban mennek nyugdíjba, mint a férfiak, és a nők körében elterjedtebb a részmunkaidős foglalkoztatás.

Mi lesz a jövő?

A magyar társadalom folyamatosan öregszik, ami azt jelenti, hogy a jövőben még több nyugdíjas lesz, mint most. Ez komoly kihívást jelent a magyar nyugdíjrendszer számára.

A szakértők szerint erre egyébként három fő megoldási út kínálkozna: csökkenteni a nyugdíjkiadásokat (azonban ez potenciálisan növelheti az idősek szegénységét), emelni a járulékbevételeket (bár már most is magas a terhelés a munkavállalók számára), vagy emelni a nyugdíjkorhatárt. Ezek a megoldások akár kombinálhatók is, azonban az változtatás elkerülhetetlennek tűnik a jövőben. A pontos megoldásokra és azok időzítésére jelenleg azonban még csak spekulálni lehet – írja a Pénzcentrum.

A magyar kormány egyelőre nem hozott döntést a nyugdíjrendszer jövőjéről. Azonban a fenti intézkedések előbb-utóbb napirendre kerülhetnek, főleg a demográfiai helyzet további romlása esetén.