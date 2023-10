Visszavágott Novák Elődnek a svéd állampolgársága miatt kipellengérezett momentumos

Novák Előd, a Mi Hazánk politikusa azzal vádolta Bedő Dávidot, hogy ezt eltitkolta kettős, magyar-svéd állampolgárságát. Most jött Bedőtől a reakció.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A rasszista, listázó elődpárt köpönyegéből kibújt Mi Hazánknak üzenem és különösen Novák Elődnek, hogy kettős állampolgárként a magyar mellett svéd állampolgárságom is van. Ez sosem volt titok, ezért is beszéltem róla a Tranzit vitámon és ezért is említettem számtalanszor a múltban.

És hogyan lettem svéd állampolgár? Nagyszüleim 1956-ban egy olyan elnyomó, autoriter rendszer ellen harcoltak, amilyet Novák Előd is szíve szerint építene, ha hatalmon lenne. A forradalom leverése után, félve a megtorlástól, pedig Svédországba menekültek. Svédország NATO-felvétele pedig magyar érdek