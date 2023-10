Ennyit a Nobel-díjról.

A Magyar Nemzet interjút készített a Belügyminisztérium államtitkárával, Rétvári Bencével. A telex.hu szemléje szerint a beszélgetés alapvetően a pályaelhagyó tanárok témáját járta körbe, de feltették neki a kérdést: mit gondol arról, hogy sokan szóvá teszik a két új Nobel-díjasról, hogy sikereiket nem Magyarországon, hanem külföldön érték el?

Rétvári Bence válaszában leszögezte, hogy ez elsősorban az ő személyes sikerük, amit tehetségüknek, szorgalmuknak köszönhetnek. Majd áttért arra, hogy nyilván sok lemondás és munka van az eredményeik mögött, de

„azt azért ne felejtsük el, hogy mind a ketten a magyar oktatási rendszerben tanulták meg az alapokat”.

„Éppen ezért nekünk, magyaroknak is önbizalmat adhat, hogy mi is képesek vagyunk a legkiválóbb teljesítményre ma is. De ehhez az kell, hogy megbecsüljük magunkat és ne lebecsüljük” – tette hozzá Rétvári Bence.