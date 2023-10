Befejezik a hatósági áras tűzifaprogramot

Idén nincs roham a tüzépeken, kályhából sem vesznek sokat az emberek.

Valamivel jobb a helyzet mint tavaly, de olcsóbb nem lett a tűzifa. Forrás: Pixabay

A tavalyi brutális áremelkedésnek is vége, akkor legalább harmadával nőtt a tűzifa ára. Idén normális a kereslet-kínálat aránya a tűzifa piacon, a kormány is kivezette a hatósági árat – írja a Növekedés.

A tavalyi rekordév idén már biztosan nem fog megismétlődni. Nálunk a szezon hagyományosan szeptemberben szokott kezdődni mondta Székely Bálint, a Kandalló.hu ügyvezető igazgatója.

Idénre, bár érdemi árcsökkenés nem történt, nem drágultak tovább a vegyes tüzelésű fűtőeszközök mondta Székely, aki idén nem számít készlethiányra – idézi a 24.hu.

Tavaly a tűzifa iránt is megugrott az igény, évtizedek óta nem látott rohamot tapasztaltak a hazai tüzépek.

A tavalyi árszint maradt idén is, sőt bizonyos fajok esetében még csökkent is mutat rá Mocz András. Idén a meghatározó kemény tűzifák, vagyis az akác, tölgy, a gyertyán, a cser és a kőris nettó 30 ezer forint körül mozognak köbméterenként, az akác itt-ott kicsit drágább. Tüzelési célra használhatók még a lágy fák is, ilyenek a nyár, nyír és az éger. Ezek olcsóbbak, 20-22 ezer forint köbméterük, viszont csekélyebb is a fűtőértékük.