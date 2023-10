Ezrével szórják Szijjártóék a diplomata-útleveleket

Bár nem látnak el hivatalos diplomáciai feladatoka, és nem köthetők hivatalos minőségükben a magyar kormányhoz, mégis megkapták diplomáciai vízumot. Több ezren.

Illusztráció: 123rf.com

A Szabad Európa közérdekű adatigényléssel fordult a külügyminisztériumhoz, hogy megtudja, 2019 szeptembere és idén szeptember között mennyi diplomata-útlevelet állítottak ki. A minisztérium nyilvántartása alapján 10.219-et, évente majdnem duplaannyit, mint a 2019 előtti időszakban – számol be az Economx.

A Népszava négy éve arról informálódott, hogy 2010 óta – azaz majdnem tíz évalatt – 16.952 diplomata-útlevelet állított ki a külügyminisztérium, ésez már akkor kiugróan magasnak számított (évi 1883-at jelent átlagosan).

Azóta azonban felpörögtek a dolgok, ugyanis a Szabad Európa számai szerint évente majdnem duplaannyi diplomata útlevelet állított ki a külügy, mint 2019 előtt.

Az utóbbi években olyan emberek is diplomata útlevélhez jutottak, mint Schadl György, akinek Völner Pál kért ilyen dokumentumot, Habony Árpád és Dzsudzsák Balázs, de diplomata útlevele van a Nemzeti Sport főszerkesztőjének, Szőllősi Györgynek is. Szőllősi a dokumentumot még 2017-ben kapta meg, 2023-ban azonban nem léphetett be vele az Egyesült Államokba, méghozzá azért, mert útlevele ellenére ő nem akkreditált diplomata sehol, nem kormányzati szereplőkkel ment volna találkozni, hanem sportolókkal – sorolja fel a Hvg.hu.