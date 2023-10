Márki-Zay Péter megelőzte Orbánt

Márki-Zay Péter már gratulált Donald Tusknak abból az alkalomból, hogy ő alakíthat majd kormányt Lengyelországban, Orbán Viktortól még nem hallottunk ilyesmit.

Két jó barát. Forrás: Youtube

Márki-Zay Péter a Mindenki Magyarország Néppárt elnöke arról beszélt, mit várhatunk mi magyarok az Orbán-rendszerben Tusk győzelmétől. Hódmezővásárhely polgármestere szerint reménykeltő, hogy Orbán korábbi legerősebb európai illiberális támogatója és szövetségese megbukott saját választásán – tudta meg tőle a Közbeszéd.hu újságírója. Másrészt

a lengyel belpolitikai viszonyok sok mindenben különböznek a magyarországiaktól, leginkább a kormánytól független sajtó erejében. Ott még a kormánypárti köztévé is megszervezte a jelöltek nyílt, élő vitáját, amire Orbán és propagandistái soha nem lettek volna hajlandóak. Elsősorban ennek és az országon belüli propaganda relatív gyengeségének köszönhetően az Európa-ellenesség, migránsozás, vagy az ott is a választások napján rendezett kamu-népszavazás sem tudta hatalomban tartani Orbán korábbi szövetségesét.

Az sem elhanyagolható szempont, hogy a lengyel választási rendszer a magyarhoz képest egy arányos, sokpárti rendszer, ahol a tisztán listás alsóházi szavazatoknak volt meghatározó szerepe. A parlament felsőházának 100 tagjáról ott is egyfordulós választáson szavaztak, emiatt az ellenzéki pártoknak ott is össze kellett fogni, és kétharmados győzelmet arattak.

Márki-Zay két éve ismerkedett meg Donald Tusk-kal majd tavaly márciusban Budapesten is hosszabban beszélgettek. Jobboldali liberalizmusa és kereszténysége alapvetően szembeállítja az élete során immár minden ideológiát kipróbált Orbán Viktorral, mégis a korrupciót tartja vele kapcsolatban a legfőbb különbségnek. Donald Tusk elmondása szerint még az Unió elnökeként sem engedhette volna meg magának, hogy gyermekeit olyan magániskolákba járassa, mint Orbán – és ezt el is mondta neki, még mikor együtt voltak az Európai Néppártban.

Tusk szerint Lengyelország azért tudott az elmúlt évtizedekben sikeresen felzárkózni a Nyugathoz (és nemcsak gazdaságilag, hanem még annál is sikeresebben az oktatás területén), mert ott a legnagyobb kormánypárt és a legnagyobb ellenzéki erő mindketten korrupcióellenes platformon szerveződtek.

Ezzel szemben Magyarország azért jutott immár elképzelhetetlenül mélyre (és nemcsak gazdaságilag, hanem még annál is tragikusabban az oktatás és egészségügy területén), mert már 2010 előtt is éppen a korrupció területén működtek együtt egymással a Fidesz és az akkori kormánypártok. A 70-30-as, egymást mentegető, bűnözőiket soha el nem számoltató kultúra eredménye a következmények nélküli ország (És a máig politikusként működő, kommunista titkosszolgálati múltú személyek befolyásáé – a szerk.) Nálunk az egymást bármikor zsarolni tudó, egymásról nagyon is mindent tudó politikusok nemcsak az elszámoltatásban, de emiatt még a kormányváltásban sem voltak érdekeltek 2022-ben – mondta Márki-Zay.