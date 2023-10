Megmenekült a The Voice: Vége a sztrájknak, már tárgyalnak az RTL-es vágókkal

Állítólag hiába próbálták meg helyettesíteni a sztrájkoló vágókat, a szakma összezárt.

Illusztráció: The Voice Magyarország / Facebook

Zökkenőmentesen és a jelenlegi feltételek mellett egyelőre tovább zajlik az RTL Magyarország különféle műsorain az utómunka – tudta meg a Media1.hu a munkakörülményeik miatt hétfőn munkabeszüntetéssel és utcai demonstrációval tiltakozó vágók képviselőitől csütörtök reggel.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, hétfőn kezdett munkabeszüntetésbe azok egy része, akik az RTL-es főműsoridős műsorokon dolgoznak, például vágóként. Elfogadhatóbb bérért, jobb munkakörülményekért és jogi helyzetük rendezéséért sztrájkoltak: többek között szeretnék elérni, hogy felvegyék állásba azokat, akik most csak külsősként, számlázva dolgozhatnak. Tiltakozásként nem végezték volna el például a szombati The Voice, az RTL egyik legkiemeltebb műsorának vágási feladatait.

A vágók es a gyártó cégek között a jövő évi együttműködésekről megkezdődtek a tárgyalások

– közölte a vágók jogi képviseletét ellátó két ügyvéd, Gyurta Tibor és Szabó Imre Szilárd a Media1.hu-val. Szavaik alapján úgy tűnik, jó irányba indultak el a folyamatok, a tiltakozás egyelőre megtette a hatását, bíznak a megegyezésben.

A lap úgy tudja, azután vettek a vágók szempontjából kedvező irányt a folyamatok, hogy a tévének nem sikerült pótolnia a sztrájkoló vágókat: a szakma összezárt, a megkeresett vágók mind nemet mondtak a felkérésre, hogy így erősítsék a tiltakozást.