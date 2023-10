Az RTL Magyarország vágói döntöttek úgy, hogy munkabeszüntetésbe kezdenek. Sőt: ha most sem születik megegyezés, újabb, hosszabb munkabeszüntetést is tartanak, legközelebb október 19-én, csütörtökön.

MTVA/Bizományosi: Branstetter Sándor

Az esti RTL-es főműsoridős műsorok műszaki feladatait végző, például vágásban résztvevő emberek egy része munkabeszüntetésbe kezdett hétfő reggel, mivel elégedetlenek a munkafeltételekkel – tudta meg a media1.hu. Rövid, rendőrségen is bejelentett utcai demonstrációt is tartanak az RTL Nagytétényi úti székháza előtt, ahová virágokkal érkeztek, hogy ezzel is kifejezzék megegyezési szándékukat a médiavállalattal.

Szabó Imre Szilárd, a Munkástanácsok (az MMKSZ ennek a szakszervezeti konföderációnak a tagszervezete) ügyvezető alelnöke, ügyvéd elmondta,

hogy sok embert– egyébként nem csak a médiaiparban – jellemzően polgári jogi (tipikusan vállalkozási, megbízási) szerződés alapján foglalkoztatnak a különböző gazdasági társaságoknál, de szerinte ugyanolyan – gazdaságilag függő – helyzetben van ez a réteg mint a (jogi értelemben vett) munkavállaló, éppen ezért hasonló szociális és munkajogi védelemre lenne szükség.

A Media1 információi szerint az RTL Magyarország épülete előtt tiltakozók (vágók és más műszaki kollégák) és a munkabeszüntetésben résztvevők kifogásolják a bérük nagyságát és más feltételeket. Október 15-ét, azaz a tegnapi napot jelölték meg a bérrendezés határidejének, ennek lejárta után döntöttek a tiltakozásról.

A lap úgy tudja, a tiltakozók a demonstráció végén, amit körülbelül egy órásra terveznek, virágokat fognak átadni az RTL épületében. Lapunk úgy tudja, például a Híradót nem érinti a demonstráció és a munkabeszüntetés, hanem az egyéb esti főműsoridős műsorokból vesznek részt tiltakozók.