Eutanázia-ügy: A kormány eltagadja a valóságot az orvosi kamara alelnöke szerint

Rácáfolt a kormány optimista érvelésére az eutanázia-ügyben egy szakszervezeti vezető is, aki 8 évet dolgozott haldokló betegekkel.

Illusztráció: Pixabay.com

Mint ismert, Karsai Dániel, aki gyógyíthatatlan, lassú bénulással járó betegségben, ALS-ben szenved, a strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordult, hogy hagyják méltósággal meghalni. A kormány válaszként ellenkérelmet írt, melyben bizonygatják, a magyar társadalom gondoskodik és támogatja a haldokló betegeket, méltósáágukat jól kiépített hospice ellátás segít megőrizni.

A Magyar Orvosi Kamara alelnöke az RTL Híradónak nyilatkozott a kormány reakciójáról. Álmos Péter szerint aki a kormány beadványát írta, vagy nem ismeri, vagy nem akar szembenézni a magyar egészségügy helyzetével:

Nagyon hiányzik a szembenézés – legyen szó akár a kórházi fertőzésekről, akár az életvégi döntésekről. Ha eltagadjuk a valóságot és felsoroljuk, hogy Magyarországon milyen elméleti lehetőségek vannak, azzal igazából azt is elhárítjuk, hogy majd amikor mi, vagy a szeretteink nézünk szembe az elmúlással, akkor ne kelljen aggódni a méltóságért.

Nyilatkozott a hospice-házak rendkívüli túlterheltségéről a Független Egészségügyi Szakszervezet alelnöke, Fördős Andrea is, aki maga is 8 évig dolgozott haldokló betegek között elmondta, maga a bekerülés is probléma: a bekerülésre legalább mert 1-3 hónapot kell várni. Előfordul az is, hogy 30 beteget mindössze két ápoló lát el.