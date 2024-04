Újabb világcégek támogatják a Fradit – Mindezt a Gazpromnak és Putyinnak köszönhetően

Az orosz elnök azt csinál az országában működő külföldi cégekkel, amit csak akar

A háborúzó elnök előszeretettel tolja át a külföldi vállalatok oroszországi vagyonát orosz „felügyelet” alá.

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken írta alá azt a rendeletet, amely minden különösebb indoklás nélkül az orosz Ariston és a német Bosch-Siemens fúzióját, az BSH Hausgerate részvényeinek 100 százalékát a Gazprom Household Systems vállalat kezelésébe adja – értesült a Telex. Az „Ariston Thermo Rus” a leningrádi régióban van bejegyezve, fő tevékenysége háztartási gépek, elektromos eszközök gyártása. A vállalat bevétele 2023-ban 9,4 milliárd rubel (38 milliárd forint) volt, míg az adózott nyereségként 33 millió rubelt (131 millió forintot) tudtak elkönyvelni.

Az orosz elnök azt csinál az országában működő külföldi cégekkel, amit csak akar – Fotó: MTI

Az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország már több nyugati vállalat vagyonát adta „ideiglenes kezelésbe”, ezeket a lépéseket azzal indokolták, hogy más országok szankciókkal sújtották az orosz vállalatokat. Tavaly például Putyin egy hasonló rendeletben a Danone és a Carlsberg orosz leányvállalatainak irányítását bízta „ideiglenesen” az orosz vagyonkezelő ügynökségre. Az intézkedésre azt követően került sor, hogy a francia és a dán vállalat bejelentette, hogy ki akar vonulni az orosz piacról. Akkor a Carlsberghez tartozó Baltika orosz sörgyár részvényeinek 98,56 százalékát, valamint a Danone több tízezer részvényét helyezték az ügynökség ellenőrzése alá. Vagyis mondhatjuk akár azt is, hogy Putyin a sör és a joghurt után most a porszívókat és egyéb háztartási gépeket is viszi.

Az Ariston és a Bosch esete annyiban más, hogy az irányítást – szintén „ideiglenesen” – nem egy állami ügynökségre, hanem egy másik, bár a kormány által ellenőrzött iparági szereplőre ruházták át.

Az ügy kapcsán bekérették az orosz nagykövetet az olasz külügyminisztériumba. Antonio Tajani, az olasz Minisztertanács alelnöke pedig azt írta az X-en, hogy az oroszok váratlan döntése után azonnal kapcsolatba lépett az Ariston vezetésével, és biztosította őket, hogy „az olasz kormány a vállalat mellett áll, kész megvédeni azt a nemzetközi piacon”.