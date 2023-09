Strasbourghoz fordul egy halálos beteg magyar alkotmányjogász a méltóságteljes halál jogáért

Tavaly nyáron diagnosztizálták az ALS nevű végzetes betegséget Dr. Karsai Dániel ügyvéd, alkotmányjogásznál.

A magyar állam irányítói azt is megszabnák, hogyan haljunk meg. Karsai változást akar. Forrás: Facebook

A férfi most a strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordul, hogy hagyják méltósággal meghalni.

Dr. Karsai Dániel András vagyok, 46 éves, ügyvéd, alkotmányjogász. Valamint halálos beteg. 2022 augusztusában ALS-t diagnosztizáltak nálam. Az ALS – Stephen Hawking legendás fizikus is ilyen betegségben szenvedett – úgynevezett moto-neuron betegség. Az orvostudomány számára ismeretlen okból az izmokat mozgató idegsejtek elsorvadnak, emiatt az izmok is, mely teljes lebénuláshoz vezet. A betegség végén a légzési funkciók is megszűnnek és a halál fulladás miatt következik be. A betegség ugyanakkor a mentális képességeket nem érinti, a fentieket teljesen tiszta tudattal kell végigélni