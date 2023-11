A Mi Hazánk elnökhelyettese szerint a Nemzeti Múzeum igazgatója, L. Simon László köztudottan „az aberrációhoz vonzódik”. És nem állt meg ennyinél.

Dúró Dóra/Facebook

Mint megírtuk, Dúró akciót indított a Nemzeti Múzeum Word Press Photo kiállítása ellen. A Mi Hazánk elnökhelyettese törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kérte Csák Jánostól a Nemzeti Múzeumban megtekinthető kiállítás miatt, végül azt is elérte, hogy 18 év alattiak a Nemzeti Múzeumban látható Word Press Photo kiállítást.

Nem sokáig tarthatott viszont az öröme, mivel hamar kiderült, hogy nem tudja jogszerűen végrehajtani a Magyar Nemzeti Múzeum a kulturális és innovációs miniszter felszólítását, mivel a múzeum nem kérhet el személyi igazolványt.

A kiállítás körüli hercehurca nyomán persze a kiállítás nagyobb figyelmet kapott, mint korábban bármikor, a Nemzeti előtt kígyózó sorok várták, hogy bejuthassanak. Ezzel kapcsolatban pedig L. Simon László egy csipkelődő posztot is kitett a közösségi oldalára:

Több se kellett Dúró Dórának, nem sokkal később egy hosszú bejegyzést posztolt „Nem lehet egyszerre két Istent szolgálni” címmel.

Ebben súlyos megjegyzéseket tesz. Szerinte most L. Simon Lászlónak inkább be kellene húznia fülét-farkát, de „még neki áll feljebb, mert a saját minisztere megzavarta LMBTQ-népszerűsítés közben.”

Hozzáteszi:

Persze tudtuk korábbi, obszcén "versei" alapján is, hogy az aberrációhoz vonzódik, de most már a saját kormányán is gúnyolódik, ami azért szokatlan, mert Orbán Viktor nem szokta az ilyesmit eltűrni.