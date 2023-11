Lenyelték a bankok a kamatvágás hozadékát – semmivel nem lettek olcsóbbak a hitelek

Az MNB újabb kamatvágása ellenére szinte minden banknál elmaradt a hónap eleji kamatmódosítás.

A bankok nem adják tovább ügyfeleiknek a kamatkedvezményt. Forrás: Pixabay

Sem a jelzáloghiteleknél, sem a személyi kölcsönöknél nem történt érdemi változás - írja a Bank360.

A lakáshitelek esetében ezt magyarázza az október elején bevezetett kamatplafon miatt előrehozott kamatcsökkentés, viszont a személyi kölcsönök sem lettek olcsóbbak.

Az október 9-től bevezetett kamatplafon 8,50 százalékban maximalizálta a lakáshitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM), aminek eléréséhez a bankok többségének kamatot kellett csökkenteni. Azok a bankok is hozzányúltak az áraikhoz, amelyek már október 9. előtt is 8,5 százalék alatt kínálták a jelzáloghiteleiket: több bank átlagos ügyfeleinek is 8 százalék alatti THM-mel kínálja új lakáshiteleit.