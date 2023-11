Juhász Ferenc a Gyurcsány-kormány honvédelmi minisztere a Spirit FM Ostrom című adásának legutóbbi vendége volt.

Az atv.hu szemléje szerint a beszélgetés során szó esett Orbán Viktor legutóbbi találkozásáról Putyinnal, a Türk Tanács novemberi üléséről, de toleranciáról és képmutatásról is.

Magyarország politikai értelemben kettészakadt

– nyilatkozta Juhász. Hozzátette, az egyik fele nagyon erős támogatója a jelenlegi kormányzatnak és Orbán Viktornak, míg a másik fele nagyon jelentős kritikusa Orbán politikájának, a kettő között pedig „sajnos nagyon-nagyon kevés átjárás van”.

A volt honvédelmi miniszter szerint nincs megértés, nincs tolerancia, így nem is meglepő, hogy a magyarok többsége elfogadhatatlannak tartja az Orbán-Putyin találkozót. A műsorban elhangzott az is, hogy nemzetközi szinten konszenzus van abban, hogy Putyin háborús bűnös, és a nemzetközi térben így is bánnak vele. Senki nem fogadja, nem tárgyalnak vele.

Szerinte ebben a térben elfogadhatatlan, hogy Magyarország, egy EU-s tagállam vezetője találkozik Putyinnal.

Mint mondta, a felmérés eredménye egyáltalán nem volt meglepő számára, az viszont igen, hogy Orbán mindezt büszkén próbálja felvállalni és úgy megjeleníteni, mintha ez a találkozó valami nagy történelmi érdem lenne.

Mert hogyha Putyin nem kacsint és én nem kacsintok vissza, nem lesz olajunk, gázunk

– mondta Juhász, aki szerint az hamis érv és indoklás, ugyanakkor a Fidesz szavazói számára ez szemlátomást elegendő.

Szóba került az is, hogy Orbán Viktor a Türk Tanács novemberi, asztanai ülésén is részt vett, ahol sok sikert kívánt lham Alijev azeri elnöknek „a térség stabilizálása érdekében végzett munkájához”, a „karabahi újjáépítési munkálatokhoz”, sőt még gratulált is az elnöknek. Azt viszont tudni kell, hogy idén szeptemberben az azeri hadsereg offenzívát indított Hegyi-Karabahban, Azerbajdzsán elfoglalta a fővárost. A harcok során mintegy 80 ezer keresztény menekült el a térségből.

Az Orbán-kormány már sokszor lebukott a vizet prédikál és bort iszik problémakörben

– mondta a témával kapcsolatban Juhász.