Az uniós tárgyalások miatt késlekedik a Fidesz putyinista mintára kiagyalt szuverenitásvédelmi törvényjavaslatának parlamenti benyújtásával.

Kocsis Máté putyinista törvényt készül fabrikálni. Forrás: Youtube

A tervezet független sajtót zaklató része egyelőre nem hangsúlyos, de ez nem zárja ki, hogy a végleges változatba ne kerülhetnének bele erős kitételek.

Az október 23-án Görögországban, Bayer Zsolttal nyaralgató, de a közösségi oldalán budapesti megemlékezésről készült fotót villantó Kocsis Máté frakcióvezető szeptemberben jelentette be, hogy a kormány úgynevezett szuverenitásvédelmi törvénycsomagot nyújtana be azon politikusok, pártok, civil szervezetek és médiaszolgáltatók ellen, amik külföldi finanszírozásból is szereznek támogatást. Ennek részeként új állami szervet hoznának létre, a gránitszilárdságú, tizenvalahanyadszor módosított Alaptörvényük mellett a büntető törvénykönyvet is módosítanák.