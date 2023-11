Budaházy: Orbán részleges trianoni revíziót akar

Budaházy György, a terrorizmusért elítélt politikai aktivista, akit nemrég államfői kegyelemben részesítettek, Szekszárdon tartott előadást, ahol ismét ártatlannak vallotta magát a terrorizmus vádjában – írta meg a Népszava.

A terrorcselekménnyel vádolt Budaházy György az ellene és társai ellen indult megismételt elsőfokú eljárás tárgyalásán a Fővárosi Törvényszéken 2019. február 14-én. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A rendezvényt eredetileg a Garay János Gimnáziumban tervezték megrendezni, ám az ellenzéki tiltakozás miatt végül az önkormányzat művelődési központja vállalta be a helyszínt.

A Hunnia-perben Budaházyt felbujtóként 17 év börtönre ítélték első fokon, majd 6 évre másodfokon.

A politikai aktivista azt állította, hogy semmilyen felbujtói szerepe nem volt a vele szembeni vádakban, és hangsúlyozta, hogy a büntetőeljárás során elkövetett igazságtalanság terhét az elnyert kegyelem sem törölte el teljesen.

Budaházy beszédében kifejtette, hogy politikai pályafutását a trianoni békediktátum elleni tiltakozással kezdte, és ma is úgy véli, hogy az igazságtalan béke nem elfogadható.

Budaházy szerint Orbán Viktor is osztja ezt a nézetet, még ha nyilvánosan nem is vallja be.