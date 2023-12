Gyurcsány Ferenc szerda reggel Facebook-oldalán mutatta meg, hogy nála is járt az éjjel a Mikulás. Jelezte azt is, hogy virgácsot is kapott a csomagban.

Gyurcsány Ferenc közösségi oldalán közölte, hogy nála is járt a Mikulás.

Szóval nem csak a gyerekekhez jár. Virgácsot is kaptam. Hát így:)

- írta a DK elnöke.

Lehet, hogy a virgácsot Orbán Viktortól kapta Gyurcsány?

A kormányfő ugyanis tegnap egy tőle szokatlan képpel jelezte, hogy "az éjjel érkezik".