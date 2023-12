Törvényellenes módon nevezhetik át Nagy Márton minisztériumát

Három óra alatt 30 törvényjavaslatot tárgyaltak csütörtökön, az egyik téma a Gazdaságfejlesztési Minisztérium átnevezése volt.

Nagy Márton. Kép: MTI/Mónus Márton

Bő három óra alatt 30 törvényjavaslatot tárgyalt a jövő heti plenáris szavazások előtt az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága csütörtökön – írja a hvg.hu.

Alacsonyabb lehet a fővárosi listákon a bejutási küszöb – emeli ki a lap az egyik lényeges változást. Az eredeti javaslat szerint két jelölőszervezet közös listájának 10, több szervezetének 15 százalékot kellett volna elérnie a visszaállítandó, 2014 előtti fővárosi választási rendszerben, hogy mandátumot kapjon. Ezt – a Mi Hazánkat képviselő előterjesztő ellenvéleménye ellenére – törölték: minden listának elég lesz az 5 százalékos küszöböt átlépnie.

Mégsem központosítják a kutatóhálózat irányítását: a kutatóhálózatok központosítását a Tudományos Akadémiával történt egyeztetésre hivatkozva vonták vissza.

Szigorítják a hozzáférést a közérdekű adatokhoz: a közpénzekkel gazdálkodó szervezetek külföldi költéseit ezután 10 évre is titkosítani lehetne. De ha megszavazzák a változtatást, ezután azzal is visszadobhatja egy szerv az adatigénylést, ha a kért információ nem nála, hanem egy alá tartozó másik szervezetnél van.

Átneveznék a Gazdaságfejlesztési Minisztériumot

Nagy Márton tárcájának elnevezése is mutatni fogja, hogy a kormány gazdasági kabinetjének új vezetőjeként hivatalosan is a gazdaságpolitika legfőbb irányítójává lépett elő – számol be a hvg.hu. A tárcának ugyanis Gazdaságfejlesztési helyett Nemzetgazdasági Minisztérium lesz a neve. Ezt az elnevezést 2010 és 2018 között már használták, de akkor ez a Pénzügyminisztérium szerepét is betöltötte, mert az nem létezett.

A változtatást (a jogalkotási törvényt megsértve) semmivel nem indokolják, és azt sem, hogy ez miért csak 2024. augusztus 1-től érvényes.

Az viszont nem változott, hogy az eddig tárca nélküli Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter már január 1-től önálló minisztériumot kap, amelyhez a közigazgatást is átcsatolják a Miniszterelnökségtől.