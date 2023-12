A parlamenti imacsoport vezetője: Megmentette Magyarországot, hogy Szent István felajánlotta azt Szűz Máriának

Az államalapítás, valamint a Szent István-i teljes életmű megismertetését tűzte célul a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, az Emberi Méltóság Tanácsa Egyesület és a Magyar Parlamenti Imacsoport Alapítvány – jelentette be Vejkey Imre KDNP-s országgyűlési képviselő, az imacsoport vezetője hétfőn az Országház imatermében.



Vejkey Imre (KDNP), a testület elnöke Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter meghallgatásán az Országgyűlés igazságügyi bizottságának ülésén az Országházban 2023. november 28-án. MTI/Balogh Zoltán

A "Szent István 2025" programsorozat elindításának érdekében a három szervezet öt évre szóló együttműködési megállapodást írt alá azzal a szándékkal, hogy Szent István államépítő, államszervező, egyházszerevező munkáját, külpolitikáját és a szomszédos birodalmakhoz fűződő kapcsolatát, politikai tetteit megismertesse – mondta Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa Egyesület elnöke, aki a program társelnökeként vesz részt a kezdeményezésben.

Meggyőződésem, hogy Szent István személye alkalmas arra, hogy a nemzeti egységet kifejezze. Az ő életműve, függetlenül attól, hogy milyen a vallásunk, legyünk katolikus, református, evangélikus, zsidó vallásúak, vagy nem hívők, összekötő kapocs lehet. Hiszen amit megalkotott, ezer éve működik, és az, hogy még ma is itt vagyunk, magyarul beszélünk, hogy nemzeti öntudatunk, önbecsülésünk lehet, abban meghatározó szerepe volt Szent Istvánnak

- fejtette ki Lomnici Zoltán.

Hozzátette: együttműködve a Magyar Polgári Együttműködés Egyesülettel, már számos rendezvényt szerveztek, tudományos konferenciákat, kulturális eseményeket, és arra az elhatározásra jutottak, hogy azokat a településeket, amelyek Szent István életében meghatározó szerepet játszottak – Esztergom, Székesfehérvár – bevonják ebbe a programba; mindkét város polgármesterével együttműködési megállapodást írtak alá.

Szeretnék a kutatásokat is ösztönözni ebben az időszakban – mondta Lomnici Zoltán –, hiszen Szent István életének, életművének sok olyan eseménye van, amit "nem tudunk biztosan".

A "Szent István 2025" programsorozat célját kiemelt nemzeti értékként ismeri el és támogatja a Magyar Parlamenti Imacsoport Alapítvány – jelentette ki Tóth Katalin Ilona kuratóriumi elnök.

A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület részéről jelen lévő Gellén Márton alelnök az imádság fontosságára hívta fel a figyelmet.

Vejkey Imre emlékeztetett arra, hogy Szent István felajánlotta az országot Szűz Máriának.

Ez egy csodálatos történet, ami akkor is, most is megmentette Magyarországot