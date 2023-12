Összeomlik a közlekedés a sztrájk miatt, lehetetlen lesz busszal utazni vasárnap és hétfőn

Járatok ezrei maradhatnak ki.

Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba

Sztrájkra készül december 10-én és 11-én a volánbuszosok szakszervezete, mert nem kaptak béremelési ajánlatot. Közben a sztrájkoló volánosok mellé állt a BKV-s szakszervezet is, az ő volánbuszos tagjai is csatlakozhatnak a munkabeszüntetéshez. Saját döntésük alapján csatlakozhatnak a december 10-11-re a Volánbusznál meghirdetett sztrájkhoz az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) volánbuszos tagjai – közölte az EKSZ pénteken. Mint írták, megértik és egyet is értenek a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) által kezdeményezett sztrájkkal, amivel érdemi bértárgyalások megkezdését szeretnék elérni