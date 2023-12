Nagyon ijesztő dolgot szúrt ki Hadházy Ákos egy rendőrségi furgonban

Hadházy Ákos országgyűlési képviselő szerint a rendőrség megfigyelő furgonjaiban ősrégi Windows 7-tel dolgoznak.

Haladnak a korral (nem). Forrás: Facebook

„Szánalmas: a rendőrségi megfigyelő furgon monitorain az ősrégi Windows 7 alap kinézete látható” – kezdi vasárnap reggeli posztját Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő bejegyzésében látható fotókat egy kollégája készítette idén októberben – írja a SzMo. Hadházy megjegyzi, hogy a Microsoft operációs rendszere utoljára közel négy éve, 2020. január 14-én kapott frissítést.

– írja a politikus.

Hadházy megemlíti, hogy az FBI már 2020-ban figyelmeztetést adott ki a magánszektor cégeinek és úgy általánosságban mindenkinek arról, hogy a Windows 7-et futtató gépek ideális célpontjai lehetnek a kiberbűnözők számára.

A szánalmas rendőrségi színvonalról szóló kép vicce viszont úgy csattan igazán ha emlékezünk róla: az FBI korábban azt is kiderítette, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság is részese volt annak a gigantikus csalás sorozatnak, ahol a Microsoft programokat az állam dupla pénzen vette közvetítőkön keresztül. Az FBI nyilvános jelentése szerint a lopott pénz a legmagasabb szintű kormányzati szereplőkhöz jutott. Az ügy miatt Magyarország milliárdokat veszít, mivel a dupla pénzen vett licenszeket EU támogatásból fizettük és az OLAF már régen lezárta az FBI adatok alapján a vizsgálatot. Magyarországon is zajlik "nyomozás", ami nem tart sehol. De mégis miért tartana, ha az a korrupt rendőrség folytatja, akik szintén vettek a méregdrága licenszekből. Pedig ha rendes áron vették volna, akkor a tüntetőket is rendes programokkal figyelhetnék meg, ugye