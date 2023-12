Figyelmezetették a magyarokat a szakértők: Erős koronavírus-járványra lehet számítani

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ keretein belül légúti figyelőszolgálat működik, ide érkeznek minták a háziorvosi praxisokból, amelyek megerősítik, hogy a jelenlegi légúti megbetegedések döntő többségének a hátterében koronavírus fertőzés igazolható. Ezt mutatják a háziorvosok által alkalmazott gyorstesztek is.

Egy influenzás megbetegedés is már azonosítható a légúti figyelőszolgálat laboratóriumában, ugyanakkor ezeknek az aránya elenyésző a koronavírus jelenlétéhez képest – nyilatkozta az InfoRádiónak Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének alapító-elnöke

Mint mondta:

országosan több százezres szintű esettel számolnak hetente.

A 48. naptári héten több mint 250 ezer fő fordult a háziorvosokhoz akut légúti fertőzés tüneteivel, ami rendkívül magas szám, és ebben még nincs benne az az influenzajárvány okozta terhelés, amire valószínűleg majd a következő hetekben számítunk.

A védekezéssel kapcsolatban a szakember kifejtette: „az influenzaoltások felvételére még mindig nincs késő, ezek rendelkezésre állnak a háziorvosoknál, így azon 60 év feletti, illetve 60 év alatti, de krónikus megbetegedésben szenvedő páciensek számára, akik még nem vették fel ezeket a védőoltásokat, a beadatásuk feltétlenül ajánlott, hiszen tudjuk, hogy az influenzafertőzésnek is lehet nagyon súlyos lefolyása ezekben a csoportban – hangsúlyozta Békássy Szabolcs.

Elmondta azt is: a héten folyamatosan egyeztettek a Nemzeti Népegészségi és Gyógyszerészeti Központ munkatársaival, így tudható, hogy a koronavírus ellen nagyságrendileg 100 000 új típusú Pfizer-vakcina áll rendelkezésre, ezek elérhetők a vármegyei irányító kórházak oltópontjain. Egy logisztikai rend kialakítása is folyamatban van: a háziorvosok is igényelhetnek az arra rászoruló pácienseiknek ezekből a védőoltásokból és ha ezt szükségesnek és indokoltnak tartják, akkor nem csupán a kórházi oltópontokon, hanem a háziorvosi praxisban is beadhatók ezek a vakcinák.

Populációs szintű programról nem beszélünk, inkább egyéni védőoltási program megvalósítására kell figyelmet szentelni, tehát azon páciensek esetében javasolt az oltás beadása, akik valamilyen nagyon súlyos immun-megbetegedésben szenvednek

– emelte ki az országos kollegiális vezető háziorvos.