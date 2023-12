Orbán életében nem hízelgett annyit, mint ma Erdogannak: "A törökök és a magyarok együtt lesznek győztesek a 21. században"

Magyarországra érkezett a török diktátor, Recep Tayyip Erdogan. Orbán Viktor pedig minden korábbinál erősebben dörgölőzött példaképéhez. Volt itt romantikus ölelkezés, ajándék ló, kocsikázás, no meg nagyszabású közös tervek.

Kiemelt stratégiai együttműködést kötött Magyarország és Törökország, az erről szóló dokumentumot Orbán Viktor miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn írta alá Budapesten. Orbán Viktor az aláírást követő sajtónyilatkozatában úgy fogalmazott, "a nagy terv az az, hogy a törökök meg a magyarok együtt lesznek győztesek a 21. században".

A magyar kormányfő az együttműködésről azt mondta, hogy ez a diplomácia nyelvén a legszorosabb baráti, testvéri és politikai együttműködést fejezi ki.

Orbán Viktor szólt arról is, a magyarok az előző századot elvesztették, és most az a terv, hogy a 21. századot nem elveszítik, hanem megnyerik és ehhez keresik a szövetségeseket.

A kiemelt stratégiai státusz erről szól – közölte, hozzátéve, hogy a jövőben olyan szorosan akarnak együttműködni egymással, amennyire csak két nép és két ország teheti.

Recep Tayyip Erdogan, Törökország elnöke (b) egy Togg márkájú autót ajándékoz Orbán Viktor kormányfőnek (b) a Karmelita kolostornál 2023. december 18-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A magyar kormányfő a török elnökkel közös sajtónyilatkozatában úgy értékelt: ez komoly elköteleződés, amit annak reményében vállalnak, hogy mindaz, amit a török elnök programjában olvashattak – miszerint a következő száz év Törökországé lesz – valóra fog válni.

Orbán Viktor bejelentette: Magyarország uniós elnöksége során mindent megtesz annak érdekében, hogy modernizálják az EU és Törökország közötti vámuniót és a vízumliberalizáció ügyében is támogatja Törökországot.

A két ország gazdasági kapcsolatairól szólva kiemelte: a kereskedelmi áruforgalom mértékét az elmúlt több mint 10 évben megkétszerezték, 500 török vállalat dolgozik Magyarországon és 100 magyar cég Törökországban. Hozzátette: a magyarországi török befektetések folyamatosan, számban és értékükben is nőnek, és ezeket új területekre is kiterjesztették, így többek között vasútfejlesztési és hadiipari megállapodást is kötöttek.

A magyar kormányfő Törökország szerepét hangsúlyozta Magyarország biztonsága és energiabiztonsága szempontjából is. Úgy fogalmazott: Magyarország nincs biztonságban Törökország nélkül, a Magyarországot fenyegető migrációt Törökország nélkül nem tudjuk megfékezni.

Orbán Viktor kormányfő (háttal, b) egy nóniusz lovat ajándékoz Recep Tayyip Erdogan török elnöknek a Karmelita kolostornál 2023. december 18-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Kitért arra is, hogy az ukrán-orosz háborúban Törökország az egyetlen, amelyik eddig eredményt tudott elérni a béketeremtés és megállapodás terén gabonaügyben, illetve most vette át Törökország a KFOR erők parancsnokságát is, ahol 465 magyar katona szolgál.

A kormányfő az energiabiztonságról szólva közölte: megállapodtak abban, hogy nemcsak szállítanak majd Törökországon keresztül földgázt, hanem vásárolnak is Törökországtól.

Jelezte: fejlesztik a két ország egyetemei közötti együttműködést is, 200 magyar állami ösztöndíjat adnak török diákoknak, és miután a diplomáciai kapcsolatokat száz évvel ezelőtt vették föl, a következő évet a kulturális évadnak szentelik, a 2025-ös évet pedig magyar tudományos és innovációs együttműködés évének nyilvánítják.

A rövidtávú program konkrét, a középtávú programok vonzóak, stratégiai ügyekben és történelmi léptékben pedig a két ország között cél- és szándékegyezés van – összegzett a kormányfő, aki szerint olyan magas szintre emelik a két ország közötti kapcsolatokat, "amilyen magasságban korábban még nem jártunk".

A török elnök, aki Magyar-Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács ülésére érkezett Budapestre, Orbán Viktor miniszterelnökkel közös politikai nyilatkozatot írt alá Magyarország és Törökország közötti kiemelt stratégiai partnerségről.

Emellett magyar és török miniszterek is megállapodásokat írtak alá egyebek között a szociális szolgáltatásokról, a magyar-török innovációs évről, kutatás-fejlesztésről, valamint honvédelmi és külügyi együttműködésről, nukleáris energetikai együttműködésről, a polgári veszélyhelyzet terén folytatott együttműködésről, valamint az audiovizuális politika és a kormányzati kommunikáció terén történő együttműködésről is.

A két ország a Török Köztársaság megalakulásának és a magyar-török diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját ünnepli a december 18-án kezdődő, egy éven át tartó és mindkét országban zajló magyar-török kulturális évaddal.