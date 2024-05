Kicsoda valójában a szlovák kormányfő elleni merénylet elkövetője?

Családja nem tudja, miért lőtt rá Robert Fico szlovák kormányfőre a lévai Juraj Cintula, aki többkötetes szerző, költő a civil életben. Egyik publikációjában élősködőkként írta le a romákat, korábban egy mára már megszűnt szélsőjobboldali paramilitáris szervezettel is kapcsolatban állt. A rendőrségről kiszivárgott videófelvételen azt állítja, nem ért egyet a kormány politikájával, de Ficót nem akarta megölni.

A lévai lakosok többsége megdöbbent a hír hallatán, hogy az elkövető a járási székhelyről származó, aránylag ismert személy. Juraj Cintula, a 71 éves többkötetes szerző, költő, a Dúha (Szivárvány) Irodalmi Klub alapítója, akit sokan ismernek Léván. A szlovákiai magyar napilap, az Új Szó értesülései szerint szerdán este 21 óra tájban a rendőrök felkeresték a Cintula család lévai otthonát, amit átkutattak, személyes holmikat koboztak el. A feleségét elvitték kihallgatásra, ami csaknem két órán át tartott.

Robert Fico szlovák miniszterelnök merénylőjét veszik őrizetbe a lőfegyveres támadás helyszínén, a Pozsonytól mintegy 150 kilométerre, északkeletre fekvő Nyitrabányán (Handlová) 2024. május 15-én. Ficót több lövés érte a mellkasán és a gyomrán, a politikust életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba Besztercebányán (Banská Bystrica). MTI/AP/TASR Slovakia/Radovan Stoklasa

Antikommunista gyökerek

Az elkövető és a felesége is pedagógusként dolgoztak korábban, két gyermeket neveltek fel, egy fiút és egy lányt. A fia fotósként apja könyveit egészítette ki alkotásaival. Cintula több alkalommal járt a lévai levéltárban, ahol kutatásokat is végzett. Itt szerény, visszafogott emberként emlegetik. Saját magát ugyanakkor bizonyos értelemben rebellisnek tartotta: költőként többször úgy nyilatkozott, amit nem tehet meg a valóságban, azt versben mondja el.

Az egyik nem hivatalos lévai közösségi oldalon közzétették, hogy az építészeti szakiskola egykori mestereként sokan ismerték. 1986 és 1987 között dolgozott itt, majd egy május 1-i incidens miatt elbocsátották, mert az akkori kommunista párt és a szocializmus ellen fejtette ki a véleményét.

Négy könyve jelent meg, az egyikben élősködőkként jellemezte a romákat

Irodalmi alkotásai közt – összesen négy könyve jelent meg – található egy kifejezetten romaellenes is, amelyben élősködőkként emlegeti a romákat. Tagja a Szlovák Írók Társulásának. Egy ideig dolgozott egy őrző-védő szolgálatban, ahol a munkája során megtámadták. 2019-ben, a Fragmenty kötete ünnepi bemutatásán a következőképpen jellemezték a szerzőt:

„Nyugtalan lelke van, mint ahogyan oly sokunknak. Odabenn forr benne valami, holott a legszívesebben kiáltana, érzéseit szavakba önti a jövő generációja számára”

– áll a levice.online cikkében.

A szélsőjobboldali kapcsolat

Cintula rendszeres kapcsolatban állt a szélsőjobboldali Slovenskí Branci (Szlovák Honvédek) nevű paramilitáris szervezettel. Ezt több, a közösségi portálokon közzétett felvétel is igazolja, rendszeresen részt vett a szervezet rendezvényein. A Szlovák Honvédek a Facebookon íróként és publicistaként emlegették Cintulát, közölték is az írásait. Ezekben a férfi bírálta a menekülteket és az államot, s nyíltan támogatta a szervezetet, amelynek tevékenységét 2022-ben szüntették be.

Az elkövetőt egyébként több, kormányközeli magyarországi média baloldali írónak emlegeti, a Bázis egyesület figyelmeztetett rá, hogy nagy valószínűséggel fordítási hiba miatt. Az érintett portálokon ugyanis olyan szöveget idéznek, amelyben lévai újságíróként emlegetik Cintulát, a lévai (levický) szót pedig a Google fordítója tévesen baloldalinak (ľavicový) fordítja.

Cintula a letartóztatása után a noviny.sk portálon közzétett videóban nyilatkozott először a merénylet okairól.

„Nem értek egyet a kormány politikájával. Tönkreteszik a médiát, miért támadják az RTVS-t, miért rúgnak ki tisztségükből olyan embereket, mint Mazák”

– kérdezte a tettes. (Ján Mazák az Országos Bírói Tanács leváltott elnöke.)

Nem akarta megölni Ficót

A rendőrség közjogi méltóság ellen elkövetett gyilkossági kísérlet ügyében indított ellene eljárást, a 71 éves elkövetőt életfogytiglani szabadságvesztés fenyegeti. A rendőrségi kihallgatás során Cintula állítólag azt mondta, hogy

a tettét két-három nappal korábban kezdte tervezni, a kormányfőt saját bevallása szerint nem akarta megölni, csak megsebesíteni.

A tettes fia az aktuality.sk portálnak elmondta,

nem sejti, miért lőtt rá az apja a miniszterelnökre, soha nem beszélt semmilyen merényletről vagy ehhez hasonló szélsőséges cselekedetről.

Azt is cáfolta, hogy pszichés problémái lettek volna. Arra a kérdésre, hogy ellenszenvet érzett-e az apja Fico iránt, úgy válaszolt, nem a Smer szavazója volt. Ez minden amit mondhatok – tette hozzá.