Novák Előd szögesdróttal mutat példát a gyerekeinek – Szerinte szokniuk kell a gondolatot

Büszkén tette közzé Novák Előd, hogy délvidéki kirándulásuk során a gyerekeinek megmutatta a határkerítést.

Fotó: MTI/Kovács Attila

A határkerítéshez, korábbi szolgálati helyemre is elvittem családomat egy délvidéki kirándulás keretében, hogy szokják a gondolatot: meg kell védjük a hazánkat, s ebből egyszer ők is ki kell majd vegyék a részüket! Ahogy a honvédelmi törvény 1. §-a is fogalmaz: A honvédelem nemzeti ügy