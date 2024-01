Az Egyesült Államok kifejezte: „csalódott” Orbán ukrajnai politikájában, de elkezdték sürgetni is a magyar kormányfőt.

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Jim O'Brien, az Egyesült Államok külügyminisztériumának helyettes államtitkára csütörtökön véleményezte a magyar miniszterelnök Ukrajnával, illetve Svédország NATO-csatlakozásával kapcsolatos hozzáállását. O'Brien a 444.hu szemléje szerint elmondta:

Az Egyesült Államok „csalódott" az Orbán-kormány Ukrajna-politikája miatt, és várja, hogy a kormány teljesítse ígéretét, miszerint nem utolsóként fogja ratifikálni Svédország NATO-csatlakozását.

Mint ismert, Svédország tavaly adta be a csatlakozási kérelmét a NATO-hoz, ugyanakkor, amikor Finnország is. Ez utóbbi már áprilisban felvételt nyert, de Svédország még mindig várakozik, mivel Törökország és mellette Magyarország is tologatja maga előtt a ratifikációt. Magyarország azóta számtalan különböző ürüggyel állt elő, hogy miért nem támogatják a csatlakozást, ilyen volt például az, amikor egy iskolai oktatóvideót hoztak fel, amiben szerintük nem megfelelően, sértően ábrázolták az országunkat.