A kórház szerint nincs összefüggés a két eset között.

MTI Fotó: Balázs Attila

A rtl.hu hozta nyilvánosságra annak a máriapócsi édesanyának a történetét, aki még tavaly novemberben vesztette életét a szülés után a nyíregyházi kórházban. A nő császármetszéssel hozta világra a kisfiát – aki a harmadik gyermeke volt –, majd a műtét után az intenzív osztályra került. A baba erős, egészséges volt, ellenben az édesanya napról napra egyre gyengébb lett. A testvére az RTL-nek nyilatkozva elmondta:

Elvitték a szülészeti megfigyelőbe és majd késő este átvitték az intenzív osztályra. Éjfélre még bementünk és azt mondta a doktor úr, hogy bízik a legjobbakban, a párjának megmutatta a gépeket, nézze meg, hogy minden rendben van. És működik minden. És kettő óra 55-kor meghalt a nővérem.

Azt is elmondta, hogy a nő jó viselte a terhességet, de a 9. hónapban egy vérvizsgálat kimutatta: véralvadási problémái vannak. Gyógyszereket kapott, amitől jobban lett, de a szülést így is előre kellett hozni.

A hozzátartozók azóta sem tudják a tragédia okát, még orvosi papírokat várnak.

A család arról is beszámolt, szülészeti megfigyelőben volt az az újfehértói kismama is, aki szintén műtéttel hozta világra ikerlányait, de néhány órával később rosszul lett és ő is életét vesztette. Az ikrek az értesülések szerint szépen erősödnek, a karácsonyt már otthon tölthették.

Az RTL megkereste a kórházat, hogy lezárult-e már a vizsgálat ebben az ügyben és indult-e újabb a máriapócsi anya halálával kapcsolatban. Azt írták, mindkét esetben belső vizsgálat indult és hogy a két eset között nincs összefüggés. Szerintük mindkét kismamánál előre nem látható események történtek, amit a szakszerű ellátás ellenére sem tudtak visszafordítani.