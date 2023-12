De számos rendellenességre is fény derült az intézmény működése kapcsán.

Romániában újabb emberi csontmaradványokat találtak pénteken a karácsonykor leégett panzió helyén, miközben a Prahova megyei katasztrófavédelmi felügyelőségnél (ISU) számos rendellenességre derült fény – közölte a Prahova megyei ügyészség, illetve Raed Arafat államtitkár.

Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint az ügyészek bejelentették:

a pénteken talált csontokat genetikai vizsgálatoknak vetik alá, mivel a még eltűntként nyilvántartott nyolcadik áldozat maradványai lehetnek. A panziótűz hét másik halálos áldozatát DNS-minták alapján azonosították.

Az ügyészség azt is közölte: befejezte a helyszíni nyomozást, és lezárta a helyszínt. Több tanút is kihallgattak, iratokat ellenőriztek, az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés és rongálás gyanújával zajlik bűnvádi eljárás.

Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának vezetője (DSU) pénteken sajtótájékoztatón ismertette a legalább hét halálos áldozatot követelő tűzeset kapcsán indított vizsgálat eredményeit.

A Digi24 beszámolója szerint kiderült, hogy a Tohani településen leégett vendégházban nem volt füstérzékelő,

és a Prahova megyei ISU 2019-es ellenőrzésekor be kellett volna zárni, ennek ellenére csak figyelmeztetést kapott a tulajdonos. Mint kiderült, a katasztrófavédelem megyei vezetői szemet hunytak a megye panzióinál tapasztalt szabályszegések felett, és beosztottjaikat is erre utasították.

Arafat szerint az intézménynél "köztudottan" gondok voltak, két éve ezért vonult nyugállományba az akkori főfelügyelő és helyettese. Felettesei kérésére csütörtökön a jelenlegi főfelügyelő is lemondott, az intézményt és a megelőzési tevékenységet bukaresti és brassói szakemberek irányítják.

A 2019-es ellenőrzés ügyében a korrupcióellenes ügyészség (DNA) is vizsgálatot folytatott, melyet idén bizonyítékok hiányában lezárt

– írta az Agerpres.

Raed Arafat arról is szólt, hogy a panzió miként működhetett építési engedély nélkül. Egy 2011-es törvénymódosítás teremtett jogalapot erre – mondta –, de ennek most kezdeményezik az eltörlését. Előző nap a gazdasági és idegenforgalmi minisztérium is közölte: törvénymódosítást eszközöl, hogy ne kaphassanak működési engedélyt az építési és tűzvédelmi engedély nélküli szálláshelyek.

A Digi24 Arafatot idézve arról számolt be, hogy Romániában több mint 3000 vendéglátó létesítménynek nincs tűzvédelmi engedélye, közülük több mint ezer Prahova megyében van. Arra is kitért, hogy az országos intézmény szakemberhiánnyal küzd, felére csökkent az ellenőrzést végzők száma.

A vendégekkel teli tohani-i panzió kedden gyulladt ki, az épületben 26-an tartózkodtak, előző este összejövetelen vettek részt.

A kétszintes, fából készült épületben gyorsan elharapóztak a lángok, a földszinten lakók időben kimenekültek, de az emeleti vendégeket – öt felnőttet és három gyereket – eltűntnek nyilvánították. Hét áldozat szénné égett holttestét a romok között találták meg.