Karácsony Gergely élére állna a „köztársaságpárti koalíciónak”, bejelentette, hogy kikkel akar közös listát

Levélben kereste meg az ellenzéki pártokat a főpolgármester, aki arra is kitért, a vitás kerületekben kit tart esélyesebb polgármesternek.

Kép: Karácsony Gergely / Facebook

Nyílt levelet írtam a fővárosi köztársaságpárti koalíciót vezető pártok, a Demokratikus Koalíció, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd – Zöldek elnökeinek: zárjuk le végre az önkormányzati választással kapcsolatos tárgyalásokat!

– jelentette be közösségi oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint „a Fidesznek nincs ajánlata Budapest számára, csak hadüzenete”, ennek részeként írták át a választási szabályokat is. Erről úgy fogalmaz:

Az új rendszer trükkje, hogy első ránézésre arányosnak tűnik, de valójában nem az: a pártok külön listaállítása csak külön polgármesterek állításával lehetséges, ez pedig szétzilálhatja a köztársaságpárti egységet.

A főpolgármester politikai ajánlatának legfontosabb pontjaiként ezeket emelte ki:

- Közös lista a fővárosi önkormányzati választáson; - Közös polgármester-jelölt állítása minden kerületben, ha kell, előválasztást követően; - A pártok legyenek nyitottak az LMP csatlakozására, ha az végül az együttműködést választaná; - A koalíció pártjai tegyenek javaslatot egy méltányos és moderált együttműködésre a Kétfarkú Kutyapártnak is.

Természetesen a főpolgármester jelöltséget magára vállalja Karácsony.

Karácsony arról is írt, hogy kit tart esélyesnek ott, ahol már most több párt saját polgármesterjelöltet jelentett be:

Az V. kerületben Kerpel-Frónius Gábort (Momentum), a X. kerületben Mustó Zoltánt (DK), a XII. kerületben Farkas Csabát (Momentum), a XVII. kerületben Lukoczki Károlyt (MSZP) és a XX. kerületben Fekete Katalint (DK).

A DK és az MSZP közleményben jelezte, hogy egyetért a kezdeményezéssel – írja a hír kapcsán a Telex. A lap megkeresésére ugyanezt közölte a Momentum is.