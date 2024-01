Vége! Hatalmas változás a Telexnél: kulcsember távozik, minden tisztségéről lemond

Dull Szabolcs közösségi oldalán magyarázta meg döntését.

Fotó: Facebook/dullszabolcsujsagiro

- számol be a Mediafuture.hu.

Egy történet vége: távozom a Telextől. Lemondtam a Telexben és a Telex Akadémián betöltött összes pozíciómról, illetve a telexes cégekben, a Van Másikban és a Ne hallgassunkban lévő igazgatósági tagságomról, és a Telex alapítvány alapítói jogait átadtam. A Telexben lévő tulajdonrészem, részvényeimet pedig a Telex visszaveszi. Nehéz út, sok álmatlan éjszaka vezetett idáig, míg meghoztam ezt a döntést. Sok százezren olvassátok, sok ezren pénzzel is támogatjátok a lapot, amiért most is nagy köszönetet mondok, és főleg nektek tartozom magyarázattal, miért döntöttem az elválás mellett