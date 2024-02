Hadházy újabb fideszes offshore bulira bukkant, de most jó hírt is tudott mondani

Dr. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő újabb felháborító fideszes bizniszelésre bukkant.

Látszatra sem nagyon adnak. Forrás: Facebook

Az már sajnos „hagyomány”, hogy a magyar politikusok mindig rárepülnek a világkiállításokon (mi értelme van ezeknek még az internet korában? Oh, wait…) lenyúlható adóforintokra, a sevillai világkiállítás pavilon botrányától kezdve a „sámandobos” balhéig. Hadházy találata pedig illeszkedik a sorba, bár most egy kis jó hírt is tudott mondani.