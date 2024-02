A pedofíliát elítélte, Novák kegyelmi döntését támogatta a Nagycsaládosok Országos Egyesületének vezetője

A Kardosné Gyurkó Kata elnökölte Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) Facebookon védte be Novák Katalin Fidesz-alelnökből lett köztársasági elnököt.

Érthetetlen, mi okból adott kegyelmet Novák. Forrás: Facebook

Novák egy pedofil-ügy egyik elítéltjének adott kegyelmet. A NOE-elnök 444 által kiszúrt bejegyzése szerint 1987-es megalakulásuk óta változatlan értékek, a család és a gyermekek feltétlen tisztelete alapján működnek.

„A 2020-ban kiadott állásfoglalásunk ma is ugyanúgy érvényes. Nagycsaládosként és ötgyermekes édesanyaként a pedofília minden formáját elutasítom. Elnök Asszony kegyelmi döntését tiszteletben tartjuk”

– írta az eredeti bejegyzésében Kardosné Gyurkó Kata, majd nem sokkal később törölte valaki az utolsó mondatot.

A NOE egyik 2020-as közleménye a pedofil bűncselekmények büntetési tételek szigorításáról ezt írja:

Majd ezt:

„Megalapítása óta a NOE mindig valami mellett, elsősorban a család, a gyermekek védelmében emelte fel a hangját. Most is ezt tesszük. A mostani megnyilvánulásunk azonban kettős. Történetünk során először NEM-et is mondunk. Nemet mondunk a pedofíliára, az azt bármilyen szempont miatt mentegető, felmentő érvelésekre, és nemet mondunk arra a jogi szabályozásra, amely lehetőséget ad szabadon engedni a legaljasabb módon bántalmazott gyermekekből élvezetet, hasznot húzó bűnözőket. Nincs olyan indok, nincs olyan szándék, amely ezt megengedhetővé teszi. ”