Nemzetbiztonsági ügy lehet a Partizán interjúból

Összehívná a Nemzetbiztonsági Bizottságot az LMP Rogán Antal miatt.

Súlyos dolgokat mondott ki Magyar Péter. Forrás: Partizán

Ungár Péter, a Fidesszel általában barátságos LMP frakcióvezetője a Nemzetbiztonsági Bizottság rendkívüli összehívását kezdeményezte hétfőn.

– idézi a 24.hu.

Emiatt a Nemzetbiztonsági Bizottságnak az állítások megalapozottsága vonatkozásában soron kívül kellene meghallgatnia Rogán Antal minisztert.

Magyar az interjúban azt állította, hogy „mindenki tudja, hogy Rogán Antal irányítja a kormányzati kommunikációt, szerintem ezt ő se tagadja. Az utolsó miniszteri MTI-közleményt is Rogán Antal hagyja jóvá”. Varga Judit volt férje szerint Rogán már 2022 előtt is befolyással bírhatott a titkosszolgálatokra, azelőtt, hogy hivatalosan is hozzákerültek volna.