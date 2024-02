Lázárék kiüríttetik a „mini-Dubaj” területét, Vitézynek egyből lett hét kérdése

Mi fog épülni? –kérdezi Vitézy Dávid.

Lázár János minisztériumának utasítására a MÁV elkezdte kiüríteni Rákosrendezőt, vagyis, a leendő „mini-Dubaj” területét. Mint a hvg.hu idézi, az Építési és Közlekedési Minisztérium ezt a közleményt adta ki csütörtökön:

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) elrendelése alapján a MÁV Zrt. megindította a bérleti és egyéb használati jogviszonyok felmondását, illetve felszólította a hátrahagyott vagy engedély nélkül felhúzott ingatlanok használóit a terület átadására.

A bejelentés után Vitézy Dávidban hét kérdés is felmerült, melyeket eddig mélységében nem feszegetett, most viszont közösségi oldalán tette fel őket. Az egykori fideszes államtitkár, valamint az LMP lehetséges főpolgármester-jelöltje – összefoglalva – arra kíváncsi:

• Mi fog épülni Rákosrendezőn, mikor hozzák nyilvánosságra a fejlesztési terveket? • Mi lesz a vasúttal? • Állja-e majd a kormány a kisföldalatti felújítását? • Fejlesztik-e a villamos-hálózatot? • Mi lesz a Vasúttörténeti Parkkal? • Megvalósul-e a korábban ide tervezett 25-30 hektáros új közpark? • Ha nem lesz beleszólása az építkezésbe az önkormányzatoknak, akkor milyen építési előírások lesznek érvényben?

A mini Dubajnak is nevezett fejlesztésről szóló megállapodás, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium már korábban közzétett, és idén év elején a kormány is elfogadott, 15 éves szerződésről szól, úgy, hogy ha felmondanák, az sem érintené a már aláírt kötelezettségvállalásokat és a megkezdett projekteket. A magyar kormány vállalja, hogy a területet közbeszerzés vagy pályáztatás nélkül eladja az Egyesült Arab Emírségek által kijelölt beruházónak, ezért több nagy infrastrukturális fejlesztést is elvégez, mintegy 300 milliárd forint értékben, az Emírségek pedig 1900 milliárd forint értékű beruházást vállal.