Ennek nyilván semmi köze ahhoz, hogy a kormány nem ad pénzt a fővárosnak.

Vitézy Dávid/Facebook

Budapest nagy közlekedési csomópontjaiban gyakran negyven évvel ezelőtti állapotok uralkodnak. Lerobbant közterületek, ezer éves pocsolyák, az Örs vezér terétől a Boráros térig hiányzó akadálymentesítés, régóta várt liftek, mozgólépcsők. A Mexikói úttól az Ecseri útig a vonzó közösségi közlekedéshez, a kényelmes átszállásokhoz méltatlan épített környezet

– kezdi szombat reggeli posztját Vitézy. Azért azt megjegyzi, hogy voltak előrelépések az elmúlt évtizedekben egyes helyeken, de még rengeteg a teendő.

Karácsony Gergely főpolgármester mai bejelentése szerint ennek ellenére a Clark Ádám téren, a körforgalom felújítására költené az uniós forrásokat a Főváros

– emeli ki. Ez azonban egyáltalán nem tetszik a szakértőnek, szerinte ugyanis:

A terveken nagyítóval kell keresni, mi jelentene itt valós újítást. Önmagában is tévesnek tartom ezt a koncepciót, hisz őrizgeti a Lánchíd forgalomcsillapítása nyomán teljesen idejétmúlt forgalmi rendet és egyáltalán nem segíti a buszközlekedés szükséges gyorsítását.

De arra is kitér, hogy nem csak erről kell beszélni, hiszen sokkal fontosabb teendők is lennének a városban. Ilyen például a Sikló melletti tér felújítása vagy épp az Ecseri úti metróállomás környékének felújítása, amit Baranyi Krisztina polgármester is előriányoz.

Azt javaslom a Fővárosnak, ne itt költse el az uniós pénzeket

– összegez.