The Guardian: Szuperbotrány, amibe bele kellene buknia Orbán Viktornak

Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője írt publicisztikát a Guardianben, amelyben sorra veszi a kegyelmi botrány részleteit.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ez az a szuperbotrány, amibe bele kellene buknia Orbán Viktornak – és még messze nincs vége. Közel 14 évnyi kormányzás után Orbán Viktor rendszere saját képmutatásának súlya alatt omlik össze

- idézi a 24.hu Cseh Katalin szavait.

A botrány nemcsak Orbán autokrata kormányát rázta meg alapjaiban, de az önjelölt keresztény, családi értékeket valló programjának álságos voltát is leleplezte. Arra is fény derült, hogy Orbán egyszemélyes uralma alatt még magas rangú politikai szereplők is milyen kevés hatalommal bírnak. Orbán kész egy pillanat alatt a közeli szövetségeseit, még az állítólag független köztársasági elnököt is elküldeni, hogy ő elkerülje a felelősségre vonást

– írja Cseh, majd úgy folytatja, a történtek rávilágítanak az Orbán-rezsim ideológiai magjában rejlő szemfényvesztésre, egyúttal aláássák azt a családbarát imázst, amit a magyar kormány belföldön és külföldön is hirdet magáról. Itt teszi hozzá azt is, hogy a kormány a gyermekvédelem álcája alatt, igazából az LMBTQ-közösségeknek üzent hadat, példaként hozza erre a gyermekvédelminek nevezett, „pedofiltörvényként” elhíresült jogszabályt, és az LMBTQ-tartalmú könyvek lefóliázását.

Befejezésül Cseh Katalin az ügyet feltáró és végig vivő független sajtót méltatja írásában, de kiemeli azt is, hogy jó pár kérdésre még most sincs válasz az ügyben. Mint írja, Orbán Viktor elhatárolódott Novák Katalintól és eltolta magától az ügyet, de Magyarországon semmi nem történik a miniszterelnök tudta és beleegyezése nélkül, és végeredményben az ő kinevezettjei és szövetségesei adták meg a kegyelmet K. Endrének.

Novákkal és Vargával együtt az ő ocsmány rezsimjének is mennie kell

– üzente végül Orbánnak a Momentum képviselője a brit lap hasábjain.