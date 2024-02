A köztársasági elnököt február 26-án választja meg az Országgyűlés – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a házbizottság pénteki ülését követően a Facebookon.

Ahogy arról mi is írtunk, a Fidesz nagy löketet adott az elnökválasztásnak, Kocsis Máté soron kívül összehívta a parlamenti házbizottságot is. Most a frakcióvezető a közösségi oldalán már pontos dátumot is adott.

A politikus a bejegyzésben kifejtette: államfőjelölt érvényes ajánlásához az összes képviselő egyötödének aláírása szükséges, ami 40 főt jelent.

Az ellenzéki pártok ezúttal nem állítanak közös jelöltet, ahogy 2022-ben Róna Péter esetén tették. Az LMP Hack Pétert, a Mi Hazánk Csath Magdolnát javasolta, ugyanakkor ezen frakciók nem rendelkeznek a jelöléshez szükséges számú képviselővel, a többi ellenzéki frakció pedig jelezte, hogy nem kíván részt venni a köztársasági elnök megválasztásának folyamatában

– írta Kocsis Máté.

„Tekintettel a ma reggeli Házbizottságon elhangzottakra, az államfő megválasztására február 26-án kerül sor a magyar Országgyűlésben” – zárta bejegyzését a vezető kormánypárt képviselőcsoportjának vezetője. Mindez azt jelenti, hogy Sulyok Tamás már hétfőtől Magyarország köztársasági elnöke lehet.