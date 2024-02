"Valahogy mindig belefutnak a polgik az EU-s pénzesőbe" – 5.5 milliárd forintot égettek el az üres kamionparkolóra

Millárdok folytak el egy olyan projektre, ami most parlagon hever.

Fotó: Facebook.com/hadhazyakos

Hazafelé útközben láttam: “csak” 5.5 milliárd forintot kapott, de szinte töküres a kiskunfélegyházi polgármester korábbi cégének kamionparkolója. Már nem az övé, de még ő adta be a pályázatot és az elbírálás idején is tulajdonos volt, a felesége pedig továbbra is vezeti a céget. Azt nem árulta el, mennyiért adta el a gaz Brüsszel pénzéből kitömött céget, de gondolom, nem két fillérért. Az biztos, hogy sokkal-sokkal többért, mintha nem lett volna benne a már elnyert, felfoghatatlanul sok EU-s pénz (egy átlagos magyar 1300 évig dolgozna ennyi pénzért)